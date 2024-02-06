Голландский биржевой индекс AEX установил новый рекорд

"Ранее глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что планируется снижение процентных ставок, - отметил телеканал. - В Европе тоже рост процентных ставок приостановился, и в настоящее время рассматриваются возможности для их снижения".

Еще одной причиной специалисты называют хорошие финансовые результаты многих зарегистрированных на бирже компаний, в особенности действующих в технологическом секторе.

Предыдущий рекорд на AEX был установлен 17 ноября 2021 года, когда биржевой индекс поднялся до отметки почти в 828 пунктов. После этого он начал падать на фоне роста инфляции и начала конфликта на Украине.