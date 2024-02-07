Минэкономразвития РФ отметило высокий рост экономики России

Рост экономики Российской Федерации в 2023 году оказался самым высоким за последние 10 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на обзор о текущей ситуации в российской экономике, подготовленный Минэкономразвития РФ.

По первой оценке Росстата, рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам прошлого года составил 3,6 процента, что выше большинства ожиданий. К уровню двухлетней давности показатель увеличился на 2,3 процента.

— Рост экономики в 2023 году оказался самым высоким за последнее десятилетие (исключение только постковидный восстановительный рост в 2021 году, — сказано в обзоре.

Журналист Вольфганг Мюнхау выразил мнение, что наибольший ущерб от санкций понесла именно Европа, а не сама Россия, поэтому в будущем Евросоюз может «дать трещину». Свое мнение он аргументировал прогнозом Международного валютного фонда, по которому российская экономика по итогам 2023 года вырастет сильнее, чем в Британии, Франции, Германии и Италии.