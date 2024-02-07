Россельхознадзор не получал документов от компетентного ведомства Эквадора по ситуации с экспортом бананов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее глава министерства производства, внешней торговли, инвестиции и рыбной промышленности Эквадора Сонсолес Гарсия заявил, что Эквадор подготовил и направил российским фитосанитарным властям техобоснование для снятия введенных ранее Россельхознадзором ограничений на экспорт бананов из южноамериканской страны в РФ.

"Россельхознадзор не получал никаких документов от компетентного ведомства Эквадора по ситуации с экспортом бананов из Республики в Россию", - говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали, что в адрес Россельхознадзора поступило приглашение эквадорской стороны посетить Республику с целью проведения аттестации мест производства подкарантинной продукции.

"Данное приглашение не имеет отношения к просьбе Россельхознадзора приостановить сертификацию 5 предприятий-экспортеров", - отметили там.

В то же время служба ожидает от эквадорской стороны материалы расследования по фактам выявленных нарушений, а также информацию о мерах, принятых Эквадором.

В ведомстве напомнили, что указанный визит прорабатывался сторонами с конца 2022 года в рамках внесения изменений в законодательство России в части осуществления соответствующих контрольных процедур в области карантина растений на территории иностранных государств.

"С целью подготовки изменений в законодательство России такая работа проводилась и проводится со всеми странами-экспортерами растительной продукции", - пояснили в Россельхознадзоре.