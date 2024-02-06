Вашингтон заявил, что не хочет разделения экономик США и Китая

Китайско-американская межправительственная рабочая группа провела консультации в Пекине, на них американские представители заявили, что не намерены обособлять экономики двух стран и хотят видеть здоровые экономические отношения между Вашингтоном и Пекином. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США, распространенном пресс-службой ведомства.

Консультации прошли 5-6 февраля, они стали первыми в 2024 году и третьими с момента учреждения рабочей группы в сентябре 2023 года.

"Представители Соединенных Штатов подтвердили, что США не стараются разделить две экономики и вместо этого стремятся к здоровым экономическим отношениям, которые предоставляют равные условия для американских компаний и рабочих", - указывается в пресс-релизе.