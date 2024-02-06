"Руспродсоюз" предупредил о возможном подорожании шоколада

"Основное сырье импортное, а международная логистика продолжает дорожать ввиду ситуации в Красном море. На это накладывается рост курса валют. Какао составляет не менее 50% себестоимости шоколада, поэтому удорожание основного сырья с учетом других факторов может привести к росту цен на готовую продукцию. К сожалению, сегодня на это есть объективные причины", - сказал Востриков.