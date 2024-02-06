Матвиенко: европейские государства втихаря закупают российские нефть и газ

Матвиенко отметила, что благодаря грамотным действиям правительства «удалось сформировать перспективную и дружественную географию поставок нефти, газа и нефтепродуктов» в страны Глобального Юга. Она также отметила, что и некоторые страны Европы «втихаря закупают российские нефть и газ, только не говорят об этом». Парламентская газета

Председатель верхней палаты парламента отметила, что Россия сталкивается с серьезными препятствиями в этом направлении - и в логистике, и в страховании, и учитывая отсутствие достаточного количества судов и многие другое. "Но мы все умеем преодолевать. Нужно и дальше в таком же духе действовать", - заключила она. ТАСС