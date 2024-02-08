В Молдавии пообещали продолжить вводить санкции против России

Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что Кишинев продолжит поддерживать санкционную политику в отношении России, и будет присоединяться к западным рестрикциям. Его слова приводит телеканал TVR Moldova.

Он сообщил, что в 2023 году Молдавия присоединилась к 80% санкций в отношении Москвы со стороны стран Запада.

«Сначала было меньше, но в последнее время мы продвинулись и продолжим эти обращения по присоединению к нашим европейским партнерам», — сказал Попшой.

До этого Михай Попшой заявил, что Кишинев хотел бы иметь хорошие отношения с Россией, однако в данный момент это невозможно.

Как заявил Попшой, «реалии сегодняшнего дня» не позволяют надеяться на значительно улучшение отношений с Россией в ближайшем будущем. Он также выразил разочарование таким развитием событий.