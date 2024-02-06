Добыча газа в России в 2023 году снизилась на 5,5%

Россия в 2023 году снизила добычу газа по сравнению с предыдущим годом на 5,5%, до 636,9 млрд куб. м, следует из презентации вице-премьера РФ Александра Новака к выступлению в Совете Федерации. При этом поставки газа на рынок РФ возросли на 2,8%, до 500 млрд куб. м. ТАСС
В 2023 году Россия экспортировала 234,3 млн тонн нефти. Это на 3,3% меньше, чем годом ранее, отметил вице-премьер. Газета.Ru
Что касается трубопроводного газа, то его экспорт из России в 2023 году просел на 29,9 процента. За 12 месяцев показатель снизился до отметки в 99,6 миллиарда кубометров, заключил Новак. Lenta.ru