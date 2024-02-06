Власти Испании пошли на уступки и выделили фермерам сотни миллионов евро
Протестующим фермерам в Испании направят до 269 миллионов евро в качестве чрезвычайной помощи. Соответствующее решение приняли власти страны, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на министерство сельского хозяйства королевства.
Им был опубликован список, в который вошли почти 140 тысяч фермеров. Им и будет выплачено денежное вознаграждение. Речь идет о владельцах фермерских хозяйств, работающих на богарных землях, производящих рис и промышленные томаты, говорится в сообщении.
Подчеркивается, что они могут рассчитывать на помощь для компенсации трудностей, вызванных засухой и последствиями кризиса на Украине. Мера была принята в связи с протестами в стране.
На прошлой неделе сообщалось о присоединении трех основных сельскохозяйственных профсоюзов Испании к акциям протеста. Напомним, что они проходят в ряде стран Европы. Поводом послужила кризисная ситуация в сельском хозяйстве. Во вторник фермеры в Испании на тракторах заблокировали дороги в разных частях страны.
Фермеры в Европе указывают на то, что они вынуждены бороться с дерегулированным рынком. По их мнению, данный рынок импортирует продукцию из третьих стран по низкой стоимости. Это негативным образом отражается на сбыте продукции, которая производится как в странах Евросоюза.