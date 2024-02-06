В Иране предложили экспортировать яйца в Россию
Торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен в кулуарах XIV Международного конгресса «Халяль» заявил о готовности страны поставлять в РФ куриные яйца, передает РИА Новости.
Он назвал экспорт продукции хорошей возможностью «работать вместе». Представитель Ирана уточнил, что государство заинтересовано в импорте российской мясной продукции.
Ранее «Известия» сообщили, что завезенные из других стран куриные яйца не попали в торговые сети России, их в основном направили на переработку для кондитерских и других товаров.
Данные Росстата свидетельствуют о том, что в 2023 году куриные яйца в ряде российских регионов продемонстрировали рост в цене на 61,35%, в том числе за декабрь - на 18,17%. В связи с повышением стоимости продукции Россельхознадзор с 23 ноября 2023 года начал выдавать разрешения на поставки яиц турецким предприятиям, а Минсельхоз обнулил таможенные пошлины на импорт яиц с 1 января по 30 июня 2024 года.
В Россельхознадзоре отмечали, что в Россию с начала года ввезли более 78 млн штук куриных яиц из Белоруссии, Азербайджана и Турции.