В Иране предложили экспортировать яйца в Россию

Торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен в кулуарах XIV Международного конгресса «Халяль» заявил о готовности страны поставлять в РФ куриные яйца, передает РИА Новости.

© Unsplash

Он назвал экспорт продукции хорошей возможностью «работать вместе». Представитель Ирана уточнил, что государство заинтересовано в импорте российской мясной продукции.

Ранее «Известия» сообщили, что завезенные из других стран куриные яйца не попали в торговые сети России, их в основном направили на переработку для кондитерских и других товаров.

Данные Росстата свидетельствуют о том, что в 2023 году куриные яйца в ряде российских регионов продемонстрировали рост в цене на 61,35%, в том числе за декабрь - на 18,17%. В связи с повышением стоимости продукции Россельхознадзор с 23 ноября 2023 года начал выдавать разрешения на поставки яиц турецким предприятиям, а Минсельхоз обнулил таможенные пошлины на импорт яиц с 1 января по 30 июня 2024 года.