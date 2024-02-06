Западные страны попали в порочный круг самообмана, сообщает британский UnHerd. Они, как указало издание, стараются переносить свои проблемы на других.

В публикации говорится, что в 2023 году союз развивающихся стран указал на двукратное увеличение количества участников БРИКС. При этом подчеркивается, что Запад счел сообщения бутафорией.

Вместе с тем автор статьи обращает внимание на то, что БРИКС укрепляется на самом деле. Он отметил, что российская экономика растет. Хорошие показатели демонстрирует также Индия, говорится в статье. Кроме того, подчеркивается, что справляться с преодолением ограничений удается Ирану.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда, экономика России в 2024 году опять будет расти темпами выше, чем у стран Запада.

Также отмечается, что экономика Китая делает экономические перспективы для западных стран еще более мрачными.