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Япония желает возобновить консультации с Россией о промысле около Курил

Японский министр иностранных дел Ёко Камикава заявил о желании Японии возобновить консультации с Россией о рыбном промысле в российских территориальных водах.

Япония хочет возобновить консультации с Россией о промысле около Курил
© РИА Новости

Об этом заявила на пресс-конференции в Токио японский министр иностранных дел Ёко Камикава.

«На различных уровнях мы ведём координацию с властями России на тему консультаций, однако пока не получили положительного ответа», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что Япония продолжит решительно призывать российскую сторону к обеспечению скорейшего возобновления промысла.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что России «наплевать на чувства японского народа» по Курилам.

Экономика
Еко Камикава
Дмитрий Медведев
Совет безопасности РФ