Перечислены последствия празднования Китайского Нового года для экономики

Празднование Китайского Нового года (КНГ) сказывается как на мировой торговле, так и на логистике. Об этом заявила генеральный директор компании мультимодальной логистики Holding Finance Broker Татьяна Кулябина, передают «Ведомости».

В материале говорится, что в этом году КНГ официально отмечают с 9 по 15 февраля, однако некоторым сотрудникам разрешают начинать отдыхать раньше и праздновать дольше - с 29 января до 25 февраля.

Кулябина отметила, что водители грузовиков и контейнеровозов тоже празднуют КНГ. Это приводит к дефициту местного автотранспорта. Так, цены на это звено логистической цепи значительно повышаются, заявила специалист.

Она также указывает на остановку фабрик в данный период.

«Перестает работать не только само производство, но и офис. Поставщики перестают отвечать на запросы», - говорится в публикации.

По словам гендиректора, праздники нарушают и ритм банковского сектора в Китае. В стране возникают ситуации, при которых отправка грузов задерживается из-за того, что финансовые операции проводят не вовремя. Кроме того, празднование КНГ может вызвать дополнительные расходы на хранение в порту, отметила специалист.