В России предложили обменивать нефть на цветы

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Сергей Гаврилов предложил обменивать российскую нефть на тюльпаны и другие цветы из Кении, Эквадора и Колумбии. Его слова приводит РИА Новости.

Как уточнил депутат, подобная бартерная схема позволит России выгодно приобретать цветы в больших объемах. Гаврилов добавил, что культурные растения из африканских и латиноамериканских стран ничем не уступают по качеству нидерландским.

Так, в Эквадоре, Колумбии и Эфиопии, по его мнению, выращивают лучшие в мире розы, а в Кении — тюльпаны, нарциссы и гиацинты. В свою очередь, ирисы и гвоздики можно закупать в Турции, Израиле и Испании. Все эти виды цветов Россия может приобретать в обмен на собственную нефть, заявил Гаврилов.

Кроме того, в среднесрочной перспективе Россия сама может стать крупным «цветочным хабом». Для этого у страны есть все необходимые ресурсы и возможности, добавил депутат.

«Почва, климат, масштабы наших земель, наличие газа и удобрений позволяют выращивать и продавать не только тюльпаны, но и другие цветы», — заключил Гаврилов.