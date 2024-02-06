Моди: Индия скоро станет третьей экономикой мира

Индия в ближайшие несколько лет дорастет до третьей экономики мира, уверен премьер-министр страны Нарендра Моди . Его слова приводит Economic Times.

«Сегодня весь мир наблюдает за скоростью работы нашего правительства, а также за нашими большими целями и смелостью», — заявил Моди.

В 2014 году Индия была 11 по величине экономикой, сегодня страна находится на 5 месте, подчеркнул политик. Он также акцентировал внимание на лидерстве Индии в области цифровой экономики.