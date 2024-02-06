В России упала переработка нефти

Переработка нефти в России упала до 747,9 тысячи тонн в сутки в январе 2024 года. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ».

В годовом выражении переработка сократилась почти на 4 процента. По сравнению с декабрем показатели снизились на 1,4 процента. За месяц нефтяники переработали порядка 23,18 миллиона тонн сырья.

Сокращение объемов объясняют уменьшением добычи в рамках договоренностей с Саудовской Аравией — в первом квартале Россия обязалась снизить экспорт нефти и нефтепродуктов на 500 тысяч баррелей в сутки, пояснил вице-премьер Александр Новак. Также причинами стали ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и вывод из строя установок из-за участившихся атак беспилотников.

Основная ремонтная кампания на НПЗ стартует в марте, в период сезонного роста спроса на топливо. В 2024-м работы затронут меньше заводов, однако сложные цепочки поставок комплектующих из-за санкций могут привести к затягиванию сроков.

Ранее стало известно об ударах дронов по НПЗ в Туапсе и Усть-Луге, которые поставляют топливо за рубеж. Также беспилотники атаковали предприятие в Волгограде, которое снабжает топливом юг России и перерабатывает 14 миллионов тонн в год. Беспилотник повредил установку первичной нефтепереработки ЭЛОУ-АВТ-5.