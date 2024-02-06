Дефицит бюджета Украины по итогам 2023 года достиг рекордных 20,5% ВВП

Дефицит бюджета Украины по итогам прошлого года продолжил увеличиваться, достигнув рекордных 20,5% ВВП.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные расчёты по данным НБУ и «Открытого бюджета» страны.

По данным агентства, доходы Украины составили 2,7 трлн гривен, а расходы — 4 трлн гривен.

Отмечается, что оба показателя увеличились за год примерно в 1,5 раза.