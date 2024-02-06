Аргентине предрекли колоссальный рост цен

Рост потребительских цен в Аргентине в 2024 году может достигнуть колоссального уровня в 250,6 процента. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на прогноз аналитиков Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

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Нынешняя оценка экспертов на 93,5 процентных пункта превышает предыдущий прогноз, который был представлен в ноябре 2023 года. Аналитики объяснили пересмотр ожиданий «слабыми настройками макроэкономической политики в прошлом». На фоне рекордного роста цен суммарный объем производства в латиноамериканской стране может снизиться, а ВВП — сократиться на 2,3 процента к концу 2024 года.

При этом эксперты предрекают, что колоссальный рост цен в стране начнет постепенно замедляться после вступления в силу масштабных экономических реформ действующего президента Хавьера Милея. В 2025 году инфляция в Аргентине может снизиться до 64,7 процента, заключается в отчете Economic Outlook.