Россия нашла нового поставщика бананов

Индия направила в Россию первую партию бананов в январе 2024 года, далее объемы экспорта будут наращиваться. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Россельхознадзора.

"Итогом совместной работы стала отправка первой партии бананов из Индии в Россию в январе 2024 года, следующая поставка запланирована до конца февраля текущего года. Далее объемы экспорта индийских бананов на российский рынок будут наращиваться", - говорится в сообщении.

Россельхознадзор обсудил с представителями управления защиты, карантина и хранения растений Министерства сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии вопросы, связанные с поставками фруктов из Индии в Россию. Индийская сторона выразила заинтересованность в расширении ассортимента поставок на российский рынок фруктов - бананов, манго, ананасов, папайя и гуавы. Вопрос доступа индийских фруктов прорабатывался на протяжении нескольких лет.

Российское ведомство отмечает, что в настоящее время ограничений на ввоз плодоовощной продукции из Индии в Россию нет. Индийские фрукты могут беспрепятственно поставляться на территорию РФ в сопровождении фитосанитарного сертификата. Индийская сторона в ближайшее время направит в службу перечень фруктов, планируемых к экспорту в Россию. В свою очередь, Россельхознадзор направит индийским коллегам фитосанитарные требования к такой продукции.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), Индия является крупнейшим в мире производителем бананов. В 2023 году страна произвела 33 млн тонн бананов. Китай занимает второе место (12 млн тонн), Индонезия - третье (8,7 млн тонн), напомнили в Россельхознадзоре.