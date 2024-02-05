Названа страна G7 с самой высокой инфляцией

Великобритания столкнется с самой высокой инфляцией среди стран G7 в 2024-м и 2025 году. Об этом сообщает Evening Standard со ссылкой на доклад Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

ОЭСР снизила свои прогнозы общей инфляции в Великобритании до 2,8 процента в 2024 году и до 2,4 процента в 2025-м с показателей в 2,9 и 2,5 процента. Но, несмотря на пересмотр прогноза, инфляция в Британии будет выше, чем в других странах «Большой семерки».

В Канаде, Германии и Японии показатель инфляции в 2024 году прогнозируется на уровне в 2,6 процента, во Франции - 2,7 процента, в США - 2,2 процента, в Италии - 1,8 процента.

В ОЭСР порекомендовали странам сохранять «осмотрительную» денежно-кредитную политику, хотя центральные банки могут начать снижение процентных ставок в 2024 году, если инфляция будет снижаться.