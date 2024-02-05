Подсчитаны потери Эквадора из-за отказа России от бананов и гвоздик

Эквадор лишится до 754 миллионов долларов прибыли в год, если Россия полностью запретит поставки эквадорских бананов и гвоздик. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее СМИ сообщили об ограничении ввоза части бананов и гвоздик из Эквадора в РФ. 2 февраля Россельхознадзор обратился к министру сельского хозяйства страны с просьбой приостановить сертификацию бананов пяти экспортеров, так как в них выявили многоядную муху-горбатку.

Затем Россельхознадзор направил Нидерландам, Германии, Латвии и Литве просьбу прекратить сертификацию эквадорских гвоздик из-за найденного в них вредителя — калифорнийского цветочного трипса.

РИА Новости подсчитало, что за 11 месяцев 2023 года Эквадор экспортировал в Россию бананов и продуктов с бананами в составе на 691 миллион долларов. Средний объем поставок из Эквадора в месяц РИА Новости оценило примерно в 63 миллиона долларов или в 753,5 миллиона в год.

За 11 месяцев прошлого года Эквадор поставил бананов почти на 3,3 триллиона долларов. На Россию пришлась примерно пятая часть эквадорского экспорта.

По оценке РИА Новости, за январь — ноябрь 2023-го Эквадор экспортировал в Россию живые цветы на 800 тысяч долларов. Страна продавала в РФ цветы на 72 тысячи долларов в месяц или на 873 тысячи в год.