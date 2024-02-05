Ликвидная часть ФНБ в январе стала меньше 5 трлн рублей

Ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) за январь 2024 года сократилась до 4,9 трлн рублей, или до $55 млрд (2,7% ВВП, прогнозируемого на 2024 год), следует из данных Минфина. На конец декабря 2023 года ликвидная часть фонда составляла 5,01 трлн рублей.

Общий объем ФНБ за январь 2024 года сократился незначительно, на 0,3%, и по состоянию на 1 февраля составил 11,922 трлн рублей (или 6,6% ВВП, прогнозируемого на 2024 год).