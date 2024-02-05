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Ликвидная часть ФНБ в январе стала меньше 5 трлн рублей

Ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) за январь 2024 года сократилась до 4,9 трлн рублей, или до $55 млрд (2,7% ВВП, прогнозируемого на 2024 год), следует из данных Минфина. На конец декабря 2023 года ликвидная часть фонда составляла 5,01 трлн рублей.

Ликвидная часть ФНБ в январе стала меньше 5 трлн рублей
© РИА Новости

Общий объем ФНБ за январь 2024 года сократился незначительно, на 0,3%, и по состоянию на 1 февраля составил 11,922 трлн рублей (или 6,6% ВВП, прогнозируемого на 2024 год).

В частности, за месяц в ФНБ было приобретено 187 млн юаней: теперь на счетах ФНБ в ЦБ их 227,5 млрд. Количество золота не изменилось — все так же 358,96 тонн в обезличенной форме. Объем рублей сократился в пять раз, до 294,8 млн рублей.

Экономика
Фонд национального благосостояния