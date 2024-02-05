Bloomberg: энергетические элиты России и Индии обсудят поставки нефти

Агентство Bloomberg узнало о предстоящей во вторник в индийском штате Гоа встрече российской энергетической элиты с местными чиновниками. Как отмечается, стороны обсудят сохранение поставок нефти.

Среди участников переговоров — премьер-министр Индии Нарендра Моди. На встрече сфокусируются на вопросах энергетической безопасности, говорится в публикации.

Премьер готовится к устранению препятствий в торговле с Россией, которые повлияли на сокращение потоков нефти с дисконтом. В статье сообщается об увеличении с 2022 года импорта российской нефти в Индию. Подчеркивается, что в Дели оценили возможность покупать топливо со скидкой.

При этом отмечается, что в последние месяцы наблюдается сокращение объемов поставок российских энергоресурсов в Индию в связи с проблемами с оплатой. Также в статье говорится, что власти США взяли курс на ужесточение контроля над ценовым потолком в 60 долларов за баррель на российскую нефть, требуют предоставления документации и ужесточают ограничения для посредников, которые помогают торговать российской нефтью.