Песков: Россия оспорит в суде любое изъятие ее активов

"Если такие решения будут приняты, они будут глубоко незаконны, - подчеркнул Песков. - Они будут иметь и для тех, кто принимает эти решения, и для тех, кто реализует эти решения, очень-очень долгие, на долгие десятилетия, судебные перспективы".



"Мы будем защищать наши интересы, мы будем защищать наши активы, незаконно арестованные", - добавил представитель Кремля.