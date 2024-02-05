Минфин РФ в феврале вновь будет покупать валюту и золото

Минфин в феврале вновь будет покупать валюту и золото
В феврале 2024 года Минфин направит на покупку иностранной валюты и золота 73,2 млрд рублей, то есть ежедневный объем покупок будет составлять 3,7 млрд рублей, говорится в сообщении министерства. Операции будут проводиться в период с 7 февраля по 6 марта 2024 года.
Министерство в августе 2023 года возобновило покупки валюты в рамках бюджетного правила, в январе 2024 года оно пока однократно возвращалось к продажам.
Минфин ожидает, что объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в феврале 2024 года составит 195,4 млрд рублей. При этом отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам декабря 2023 года составило минус 122,2 млрд рублей.
Ранее ЦБ сообщал , что намерен с 9 января по 28 июня 2024 года покупать или продавать иностранную валюту исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день. В итоге чистые продажи в феврале составят 8,1 млрд рублей в день против 16,7 млрд рублей в январе и 15,9 млрд — с 1 по 6 февраля.