Россия нарастила нефтегазовые доходы в январе

Россия увеличила объем нефтегазовых доходов в январе 2024 года в годовом выражении в 1,6 раза - до 675,2 млрд рублей против 425,5 млрд рублей годом ранее, следует из статистики Минфина РФ.
В месячном исчислении налоговые поступления, напротив, снизились и составили 675,2 млрд рублей в январе 2024 года против 970 млрд рублей в декабре 2023 года.
По данным Минфина, налоги на добычу и экспорт нефти и газового конденсата (НДПИ, экспортная пошлина и НДД) принесли бюджету в 2023 году 770,8 млрд рублей, что в 1,88 раза больше, чем годом ранее.
При этом НДПИ и экспортная пошлина на газ выросли в 1,5 раза: в январе 2024 года они составили 173,3 млрд рублей против 115,5 млрд рублей годом ранее.