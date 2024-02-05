ФАС представила новую формулу расчета экономически необоснованных цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) скорректировала законопроект, предполагающий введение запрета на установление производителями и торговыми сетями экономически необоснованных цен на товары в случае существенного роста спроса на них. Его первоначальная версия была направлена в правительство в декабре минувшего года и включала ситуации, когда в течение 60 календарных дней стоимость растет более чем на 30%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на скорректированный проект ФАС.

Согласно новой методике, стоимость продукта будет признана необоснованной, если в течение 60 дней она увеличилась более чем на 5% от величины индекса потребительских цен (декабрь к декабрю) на соответствующий год при условии, что такое повышение не обусловлено экономическими факторами. К таким факторам относятся существенное изменение уровня спроса или предложения товара, изменение регулируемых тарифов, изменение цен на сырье и комплектующие изделия, сезонный фактор, а также "иные факторы". Актуальность этой версии подтвердил источник РБК на потребительском рынке.

В январе 2024 года новый документ обсуждался на совещании с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым, рассказал РБК источник, знакомый с ходом встречи. Источник РБК в кабмине подтвердил проведение совещания.

Как пишет издание, по итогам январского совещания Белоусов поручил ФАС доработать законопроект. В частности, проработать механизм определения критериев существенного роста спроса, а также методику оценки роста затрат, влияющих на цены. Кроме того, службе необходимо проработать методику определения влияния на рост цен сезонного фактора и установить "исчерпывающий перечень" факторов, подтверждающих экономическую обоснованность повышения стоимости товаров, а также методики их оценки.