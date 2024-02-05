FT: устойчивость российской экономики к санкциям поразила многих экспертов

«Устойчивость российской экономики ошеломила многих экономистов, которые полагали, что первый раунд санкций... может привести к катастрофическому спаду», — говорится в публикации.

Также в Foreign Policy отметили, что запрет на экспорт СПГ американским лидером Джо Байденом стал подарком президенту России Владимиру Путину .

Кроме того, Путин пошутил, что показал бы жест тем, кто предрекал России крах и провал.