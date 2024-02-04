В России продлили поддержку энергетиков и предприятий ЖКХ на Северном Кавказе

Речь идет о Северной Осетии, Ингушетии и Дагестане. Уточняется, что поддержка реализации программ развития энергетики и ЖКХ будет продлена до 2027 года. На эти цели предусмотрено порядка 10,5 млрд рублей. Средства пойдут на создание единого оператора ЖКХ в каждом регионе, привлечение в сферу специалистов, а также на установление тарифов на приемлемом уровне.