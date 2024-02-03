Стало известно, сколько энергии в США уходит на майнинг биткоинов

Майнинг (производство) биткоинов в Соединенных Штатах Америки ежегодно в среднем потребляет от 25 до 91 терватта-часов электроэнергии, что составляет от 0,6% до 2,3% всей генерации электричества в стране. Об этом сообщается на сайте Агентства энергетической информации (EIA) США.

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Расходы электричества на обеспечение генерации самой популярной в мире криптовалюты по нижней оценки сопоставимы с энергопотреблением таких штатов как Юта или Западная Виргиния, а по верхнему показателю — с потреблением штата Вашингтон.

Промышленный майнинг криптовалюты полагается на мощное и энергоемкое оборудование, а основной статьей расходов майнеров остается оплата счетов за электричество. Поэтому бизнес в данной сфере, как правило, ищет места с низкими тарифами на электроэнергию.

В EIA отметили, что после запрета майнинга в Китае значительное количество предприятий перебралось в США, где поддержание доступных цен на электричество обычно оставалось политическим приоритетом.

Чтобы проконтролировать происходящее, агентство проанализировало отраслевые публикации, финансовые отчеты, новостные статьи и материалы Конгресса, чтобы выявить как можно больше операций по добыче биткоинов. В EIA обнаружили 137 объектов и подтвердили факты майнинга на 101 из них.

Расследование показало, что майнеры обычно используют старые электростанции на ископаемом топливе, нередко спасая их от закрытия. В некоторых случаях представители криптобизнеса размещают оборудование на бывших промышленных предприятиях, таких как алюминиевый завод в Техасе, подключаются к сетям АЭС или используют для генерации биткоинов излишки с месторождений природного газа, которые в противном случае сожгли бы на добывающих площадках.