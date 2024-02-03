Депутат назвал нового виновника высоких цен на яйца

Сегодняшняя ситуация — прямой недочет Минсельхоза, я уверен в этом. Ведомство не просчитало рынок. Еще лет пять назад министерство объявило: с яйцом у нас все хорошо, и больше мы его производство не субсидируем (при этом Минсельхоз заявляет о доступности производителям ряда льготных программ и господдержки. — NEWS.ru). К слову, точно так же поступили и с производством бройлеров, хотя субсидии на молоко, говядину, растениеводство и многие другие виды сельхозпродукции оставили, — рассказал парламентарий.