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«Не просчитали рынок»: депутат назвал нового виновника высоких цен на яйца

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по защите конкуренции, вице-президент «Росптицесоюза» Сергей Лисовский высказал мнение в беседе с NEWS.ru, что сложившаяся в России ситуация с высокой стоимостью яиц является «прямым недочетом Минсельхоза». По словам парламентария, ведомство «не просчитало рынок». Резкий скачок цен Лисовский связал с вопросом субсидирования производства яиц и птицеводства.

Депутат назвал нового виновника высоких цен на яйца
© РИА Новости

Сегодняшняя ситуация — прямой недочет Минсельхоза, я уверен в этом. Ведомство не просчитало рынок. Еще лет пять назад министерство объявило: с яйцом у нас все хорошо, и больше мы его производство не субсидируем (при этом Минсельхоз заявляет о доступности производителям ряда льготных программ и господдержки. — NEWS.ru). К слову, точно так же поступили и с производством бройлеров, хотя субсидии на молоко, говядину, растениеводство и многие другие виды сельхозпродукции оставили, — рассказал парламентарий.

По мнению Лисовского, «в итоге сегодня получили то, что заложили пять лет назад».

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Ранее стало известно, что импортные яйца, привезенные в Россию из Турции, Азербайджана и Белоруссии, не попали на прилавки магазинов. Большая часть завезенной в страну продукции была направлена на переработку для приготовления кондитерских товаров. Как заявил зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов, импорт продукции дает дополнительное предложение товара, но продовольственная безопасность при этом не улучшается.

Экономика
Сергей Лисовский
Дмитрий Леонов
Госдума
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