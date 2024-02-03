FT: G7 намеревается выставить РФ условие перед конфискацией активов

Страны «Большой семерки» (G7) разрабатывают механизмы конфискации замороженных российских активов, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Напомним, что в организацию входят США, Соединенное Королевство, Канада, Япония, Франция, ФРГ и Италия.

Источник отметил, что коалиция намеревается выпустить долговые обязательства, залогом для них станут российские замороженные активы. Он добавил, что эти бумаги предложат выкупить России.

В том случае, если Москва откажется это сделать, пояснил собеседник газеты, Соединенные Штаты и их союзники конфискуют замороженные российские суверенные активы.

По его словам, применение этой схемы позволит собрать необходимые для Украины средства без необходимости немедленного решения юридических вопросов относительно конфискации активов.

«Использование активов в качестве залога для привлечения долга — это попытка найти компромисс между различными точками зрения за столом переговоров как внутри ЕС, так и в России, и в G7», — уточнил источник.