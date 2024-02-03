КНДР заработала миллионы долларов на ресницах

КНДР получает «многомиллионные долларовые доходы», экспортируя на Запад накладные ресницы и парики под видом китайских. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на экспертов и данные таможни.

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«Северокорейские накладные ресницы продаются в магазинах красоты по всему миру под видом «сделанных в Китае». Доход Пхеньяна составляет миллионы долларов... Это дает режиму Ким Чен Ына возможность обойти международные санкции, обеспечивая жизненно важный источник иностранной валюты», — пишет агентство.

По его данным, китайские фирмы импортируют полуфабрикаты из Северной Кореи, которые затем комплектуются и упаковываются. как китайский товар. Готовые ресницы экспортируются на рынки Запада, Японии и Южной Кореи.

С нулевых годов корейцы сотрудничают с китайцами, которые ценят КНДР за дешевую рабочую силу и высокое качество ресниц и париков.

Экспорт упал только во время пандемии COVID-19, когда Северная Корея закрыла свои границы. Однако в 2023 году поставки в КНР, по данным китайской таможни, увеличились более чем вдвое.