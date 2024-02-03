Сенатор Круз заявил, что Байден помог Путину решением по СПГ

"На прошлой неделе, что же сделал Джо Байден? Он объявил о том, что я называю "субсидией Владимиру Путину от Джо Байдена", он заблокировал будущий экспорт СПГ, а это значит, что Европе придется покупать его у России вместо Штатов", — сказал политик.

Он считает, что решение главы Белого дома лишает американцев рабочих мест и "помогает Путину". Круз также назвал Сенатор также назвал "это примером слабости Байдена". До этого в Европейской комиссии заявили, что пауза в одобрении новых поставок СПГ из Соединенных Штатов не скажется на поставках в ЕС в краткосрочной и среднесрочной перспективе. В январе администрация Байдена ввела мораторий на выдачу разрешений на экспорт СПГ для того, чтобы изучить влияние добычи сжиженного природного газа на климат и национальную безопасность.