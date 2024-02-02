Какао-бобы на бирже обновили рекорд стоимости за 46 лет

Стоимость какао-бобов за одну тонну на бирже превысила пять тысяч долларов впервые с 1977 года. Это следует из данных биржи ICE Futures.

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Отмечается, что исторический максимум стоимости какао-бобов был достигнут в июле 1977 года. Тогда тонна продукта стоила 5,4 тысячи долларов. При этом биржа сообщила, что дефицит какао-бобов продлится и в 2024 году.

До этого сообщалось, что в России в этом году ожидается дефицит шоколада из-за роста цен на основное сырье — какао-бобы — и сложностей с его поставками. По его словам, цены на какао-масло и какао-тертое за последний год выросли уже на 100-150% против прогнозируемых 50%. Производители испытывают серьезные проблемы с закупками даже по таким ценам.

Латышев отметил, что многие поставщики в надежде на дальнейший рост цен не продают имеющееся сырье. Из-за этого возник дефицит, который приведет к исчезновению качественного шоколада с прилавков. Производители будут вынуждены заменять его на другую продукцию без какао-бобов.