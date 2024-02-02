Россия остановила импорт бананов с пяти предприятий Эквадора
Пресс-служба Россельхознадзора сообщила об остановке импорта бананов с пяти предприятий Эквадора. Об этом сообщает ТАСС.
Как рассказали в ведомстве, запрет начнет действовать с 5 февраля. Причиной такой меры назвали многочисленные нарушения, а также неоднократно найденный в бананах опасный объект — многоядную муху-горбатку. При этом в Россельхознадзоре уточнили, что пока будут приостановлены сертификации только пяти эквадорских поставщиков, которые допустили наибольшее число нарушений.
«В связи с систематическими выявлениями в эквадорских бананах опасного карантинного для России и стран-членов ЕАЭС объекта — многоядная муха-горбатка — Россельхознадзор обратился к министру сельского хозяйства и животноводства Эквадора Франклину Данило Паласиосу Маркесу с просьбой приостановить с 5 февраля сертификацию бананов пяти эквадорских экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений», — рассказали в ведомстве.
Помимо этого в Россельхознадзоре добавили, что если Эквадор не примет эффективные меры для нормализации ситуации, ведомство перейдет к «следующему этапу введения ограничительных мер».
Ранее эксперты допустили рост цен на бананы из-за кризиса в Эквадоре.