Франция назвала переход Косова на евро несогласованным

"Это решение, принятое поспешно и несогласованно, будет иметь последствия для повседневной жизни сербской общины в Косово, которая во многом зависит от платежей, производимых Сербией в сербских динарах. Ввиду отсутствия альтернативных решений на сегодняшний день Франция призывает к немедленной приостановке этой меры, чтобы обеспечить достаточный переходный период. Мы призываем власти Косова найти решение путем переговоров в рамках диалога при содействии Европейского союза", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.