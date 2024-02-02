Пакистан откажется от закупок российской пшеницы

Правительство Пакистана ввело запрет на импорт пшеницы, сообщила газета The Nation со ссылкой на источники.

Эта мера принята с целью стабилизации цен внутри страны на муку, а также ввиду достаточного количества зерновых для удовлетворения потребностей исламской республики.

До этого Пакистан входил в первую пятерку импортеров пшеницы из России.