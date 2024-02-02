Пакистан откажется от закупок российской пшеницы
Правительство Пакистана ввело запрет на импорт пшеницы, сообщила газета The Nation со ссылкой на источники.
Эта мера принята с целью стабилизации цен внутри страны на муку, а также ввиду достаточного количества зерновых для удовлетворения потребностей исламской республики.
До этого Пакистан входил в первую пятерку импортеров пшеницы из России.
Ранее в Египте опровергли сообщения об отказе от закупок российской пшеницы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».