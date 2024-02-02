Молдавия и Еврокомиссия согласовали план присоединения к энергорынку ЕС

"Согласовали план действии между Республикой Молдова, Еврокомиссией и секретариатом Энергетического сообщества, - сказал Парликов на брифинге по итогам встречи с Симсон. - В нем мы обговорили как календарный план внедрения правил и законов европейского рынка с нашей стороны, так и составляющую, которая касается инвестиций в энергетическую инфраструктуру республики со стороны ЕС, взаимоподключений энергетических сетей и так далее. Такой план мы согласовываем впервые".