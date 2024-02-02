Китайские акции рухнули из-за негативного настроя инвесторов

В пятницу, 2 февраля, китайские акции усилили снижение. Индекс Shanghai Composite упал до минимального за пять лет уровня по итогам недели, передает агентство «Прайм» со ссылкой на Bloomberg.

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Отмечается, что ситуация связана с паническими продажами и принудительной ликвидацией ряда сделок.

К закрытию торгов индекс голубых фишек CSI300 снизился на 1,2%. Shanghai Composite упал на 1,5%. По итогам недели индекс продемонстрировал падение на 6,2% — это худший показатель с осени 2018 года.

По словам главного экономиста First Seafront Fund Management Яна Делонга, признаки принудительной ликвидации деривативов «снежный ком» и маржинальной торговли ускорили падение, породив панику среди некоторых инвесторов.

Профессор делового администрирования в Школе бизнеса Дардена Университета Вирджинии Деннис Янг подчеркнул, что пользующиеся господдержкой фонды не смогут вернуть доверие инвесторов ни в самом Китае, ни в других странах.

Он указал на необходимость в решении фундаментальных проблем китайской экономики.