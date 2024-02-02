Долговая спираль в США может добить экономку страны. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации говорится, что государственный долг государства недавно составил более 34 трлн долларов и демонстрирует рост до сих пор. Отмечается, что в США в скором времени может возникнуть ситуация, при которой власти будут ежегодно тратить на выплату процентов по долгу больше, чем на национальную оборону.

Отмечается, что к 2033 году в стране будут вынуждены каждый год тратить на одни только проценты $1,4 триллиона. Как уточняется, еще через 20 лет сумма может достигнуть $5,4 триллиона в год. При этом в статье говорится о том, что данную проблему не торопятся решать.

По словам главы управления конгресса по бюджету Филиппа Свагела, государство «медленно, но верно движется по спирали растущего долга и растущих выплат по долгу».