Финансовые аналитики спрогнозировали курс доллара в районе 90 рублей

В ближайшее время не ожидается резких изменений в курсе валют, считает аналитик Telegram-канала «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов. На следующей неделе курс доллара будет варьироваться в диапазоне 88-90 рублей, евро – в районе 95,8-98 рублей – такой прогноз он озвучил в беседе с RT.

© Газета.Ru

Вскоре состоится заседание Центробанка по ставке – оно запанировано на 16 февраля, напомнил Раманинов. По его словам, рынок уже живет ожиданиями итогов этого заседания.

«Судя по комментариям ЦБ, мы на текущий момент не ожидаем снижения ставки. Соответственно, деньги в экономике остаются дорогими», — пояснил эксперт.

На рубль сейчас влияют ожидания по продлению мер обязательной продажи валютной выручки экспортерами, а также цены на нефть, отметил аналитик.

Сегодня утром курс евро поднялся выше отметки в 98 рублей впервые с 16 января. По данным Мосбиржи на 11.58 курс доллара составляет 90,5 рубля, евро – 98,5 рубля.