Стало известно, почему импортные яйца не попали в российские магазины

Завезенные из других стран куриные яйца не попали в торговые сети России, их в основном направили на переработку для кондитерских и других товаров. Об этом рассказали источники «Известий».

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По данным Росстата, в 2023 году куриные яйца в ряде российских регионов подорожали на 61,35%, в том числе за декабрь — на 18,17%. На фоне роста цен Россельхознадзор с 23 ноября 2023 года начал выдавать разрешения на поставки яиц турецким предприятиям. А Минсельхоз обнулил таможенные пошлины на импорт яиц с 1 января по 30 июня 2024 года.

В Россию с начала года было ввезено более 78 млн штук куриных яиц из Белоруссии, Азербайджана и Турции, сообщили в Россельхознадзоре.

«Импорт, безусловно, дает дополнительное предложение товара, но, по нашим данным, оно в основном направляется на переработку. Кроме того, продовольственная безопасность от этого не улучшается, отрасль не обретает инвестиционную привлекательность, да и цены на яйцо у зарубежных поставщиков, с учетом логистики и анализа динамики мировых цен, не ниже российских даже при нулевой пошлине», – пояснил зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.

По его словам, стабилизировать ситуацию на рынке удалось в основном за счет заключения долгосрочных контрактов птицефабрик с федеральными розничными сетями, что привело к фиксированию цены.

В ретейле изданию также подтвердили, что импортные яйца не попали в торговые сети.