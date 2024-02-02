США приходится закупать венесуэльскую нефть из-за отказа от российской

Соединенные Штаты вынуждены осуществлять закупки венесуэльской нефти, так как Вашингтон отказался от поставок российских углеводородов. Об этом заявил директор Американского института нефти (API) Майк Соммерс в интервью компании S&P Global.

Как пояснил Соммерс, американская инфраструктура нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) создавалась в основном под тяжелую импортируемую нефть, а построить новые НПЗ под легкие сорта нефти или переоснастить уже существующие очень сложно.

"Мы добровольно отказались от российской нефти <...>. Нам нужно откуда-нибудь брать сырую нефть, таким образом американские нефтеперерабатывающие заводы начали смотреть на производство Венесуэлы", - сказал он.

Глава API указал, что в последний раз НПЗ на территории Соединенных Штатов строился еще в 1976 году. Всего в США насчитывается 134 НПЗ. Соммерс убежден, что если бы американские НПЗ не получали бы нефть из Венесуэлы, то "брали бы ее в Мексике или в Саудовской Аравии".

"Эти НПЗ очень дорого переоборудовать, так что вы увидите, что американские компании будут искать нефть по всему миру, которая подходит для конструкции их НПЗ", - добавил он.

Соммерс отметил неэффективность введенными западными странами потолка цен на российскую нефть.

"Уже доказано, что это не работает", - констатировал он.

Правительство Венесуэлы и Унитарная платформа, объединяющая радикальную оппозицию, 17 октября 2023 года заключили на переговорах в Барбадосе "Частичный договор о политических правах и электоральных гарантиях для всех" на президентских выборах 2024 года, который, по утверждениям американской администрации, должен предоставить возможность участия в выборах всем оппозиционным лидерам. Власти США в ответ на это смягчили введенные против Венесуэлы санкции в нефтегазовом, финансовом и золотодобывающем секторах.