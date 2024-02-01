Путин заявил, что нефть останется с человечеством надолго

Президент РФ Владимир Путин поговорил со студентом первого курса магистратуры Альметьевского государственного нефтяного института Камилем. Молодой человек заявил, что выбрал место учебы случайно, но ни о чем не жалеет. На это Путин сообщил, что человечеству не уйти от нефти. Об этом он заявил на совещании по строительству современных кампусов в субъектах России.