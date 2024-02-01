Замороженные активы РФ принесли Euroclear миллиарды евро

Согласно свежему отчету бельгийской финансовой компании Euroclear, в 2023 году фирма заработала на замороженных российских активах около 4,4 миллиардов евро. Об этом сообщает «Ура.ру».

Отмечается, что эта сумма составляет около 80% от всего процентного дохода компании за прошлый год. При этом общий доход компании за 2023 год вырос в 5,5 раз, если сравнивать с предыдущим годом.

«Международный депозитарий Euroclear по итогам 2023 года получил около 4,4 млрд евро в виде процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов», — сказано в отчете компании.

В компании также уточнили, что такой доход объясняется ростом процентных ставок, а также суммой оставшихся денежных средств, которые депозитарий должен инвестировать.