В Китае предупредили Украину об ущербе отношениям двух стран

Китай предупредил Украину, что отношениям двух стран будет нанесен ущерб, если Киев продолжит вносить китайские компании в список «спонсоров войны». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два высокопоставленных украинских источника, знакомых с вопросом.

В Киеве называют главной целью составления черного списка информирование стран-партнеров Украины и расширение западных санкций. Юридических последствий у внесения в список нет.

В украинский список включали австрийский Raiffeisen Bank, американские Mars, PepsiCo и Procter & Gamble, французские сети Leroy Merlin и Auchan, китайскую Alibaba, швейцарскую Nestle и другие компании.

Как отмечает Reuters, всего в список включены 14 китайских компаний.

Пекин передал свое предупреждение в январе 2024 года на встрече посла Китая с высокопоставленными чиновниками украинского правительства в Киеве.

Посол КНР заявил, что «все это может негативно отразиться на наших отношениях». При этом Китай пока не выдвинул никаких условий или «временных рамок» для Украины, а «просто выразил свое мнение по поводу списка».

Один из источников Reuters предположил, что Пекин может увязать этот вопрос с закупками Китаем украинского зерна. КНР остается важным покупателем украинского зерна, подсолнечного масла и железной руды.