Экономист оценил стремление Анкары решить проблему с денежными переводами между Турцией и РФ
Финансовый аналитик Михаил Беляев в Разговоре с Рамблером заявил о стремлении Анкары как можно скорее решить проблему с денежными переводами между Турцией и Россией.
Ранее сообщалось, что Анкара и Москва ведут работу над альтернативными вариантами решения проблемы денежных переводов, в том числе и для туристов. По словам источника РИА Новости, есть ряд проблем с платежными переводами из РФ в Турцию, об этом говорят в том числе и экспортеры. Также появилась информация о закрытии счетов российских клиентов в банках Турции. По словам бизнесменов, политика турецких банков начала ужесточаться после 22 декабря 2023 года. Тогда президент США Джо Байден ввел ограничения против международных финансовых структур, которые, по мнению Вашингтона, сотрудничают с ОПК РФ.
Ситуация сложилась достаточно острая, поскольку Турция является крупными и перспективным партнером РФ. И если между партнерами нет расчетов и платежей, то о какой торговле может идти речь? По соответствующему направлению был нанесен удар - американцы нашли способы надавить на турков, которые в данном случае поддались этому давлению - их банки следуют указаниям из-за океана. Это неприятная ситуация, но ее, конечно, можно обойти. И, думаю, ее обойдут несмотря на то, что американские запреты распространяются и на тех, кто непосредственно работает с нашими банками и клиентами, и на тех, кто косвенно способствует операциям.Михаил БеляевКандидат экономических наук
Турецкая сторона заинтересована во взаимной торговле и в скорейшем решении проблем в банковском секторе даже больше, чем РФ, считает специалист.
«Учитываю ту продукцию, которой Турция торгует с нами, можно говорить о том, что она просто не найдет для нее другого потребителя. Вместе с тем Турция сейчас находится не в самом лучшем экономическом положении – у нее есть большие проблемы, поэтому фактор внешней торговли приобретает для страны критически важное значение. Особенно важен для Турции такой партнер, как Россия. Поэтому выход из положения будем искать не столько мы, сколько сами турки», - отметил он.
Беляев выразил мнение, что в конце концов стороны смогут решить проблему с платежными переводами.
«Это будет более хлопотный и сложный путь, но финансовый мир устроен достаточно хитро – участвовать в расчетах могут и банки, и различные финансовые организации. Можно придумать какие-то промежуточные расчетно-платежные операции с третьими странами, изобрести соответствующие схемы. И, думаю, они будут изобретены», - заключил эксперт.
Ранее турецкие банки İş Bankası, DenizBank, Ziraat Bank, Vakifbank и Halkbank перестали принимать карты российской платежной системы «Мир». Перед этим Минфин США предупредил банки третьих стран о санкциях за сотрудничество с российской Национальной системой платежных карт.