Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проблемы российских клиентов в банках Турции связаны с давлением США.

«Да, нам известно [о сложностях для российских клиентов в банках Турции]», — сказал Песков.

По его словам, российская сторона находится в состоянии активного диалога с турецкими партнёрами и коллегами по этой теме.