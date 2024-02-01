Президент Аргентины добился миллиардов от МВФ

Новый президент Аргентины добился денежной поддержки от Международного валютного фонда (МВФ). Исполнительный совет МВФ одобрил выделение команде Хавьера Милея 4,7 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg.

Озвученная сумма поддержки превышает первоначально заявленные 3,3 миллиарда долларов и дает новому президенту время для погашения долга перед фондом. Выплаты станут частью программы рефинансирования на сумму 44 миллиарда долларов — эта задолженность перед кредиторами тянется уже долгие годы.

«Новая администрация предпринимает смелые действия для восстановления макроэкономической стабильности и начинает устранять давние препятствия для роста. Эти первоначальные действия предотвратили кризис платежного баланса, хотя путь к стабилизации будет сложным», — пояснила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

В организации требуют от Милея увеличить до конца 2024 года чистые валютные резервы до 10 миллиардов долларов. Для этого правительству, возможно, потребуется пересмотреть денежно-кредитную политику, так как планы по девальвации национальной валюты на 54 процента отразятся на рынке.

Милей пришел к власти на фоне кризиса предыдущего руководства страны. Его программа призвана либерализовать экономику страны, и политик заранее предупреждал, что для решения проблем гражданам придется пережить месяцы боли. Среди его предложений — сокращение числа министерств вдвое, снижение энергетических и транспортных субсидий и заморозка всех инфраструктурных проектов, над которыми еще не начали работать.